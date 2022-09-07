«Гарпунами» ЗСУ потопили російський корабель «Васілій Бех» і «Вишки Бойка», на яких були росіяни

Заступник міністра оборони США Білл Лаплант розповів про те, як Пентагон адаптував протикорабельні ракети Harpoon для захисту українського узбережжя. Подробиці про модифікацію ракетної зброї він озвучив на конференції, організованій Defense News, пише DefenseOne.

За його словами, ракети Harpoon зняли з корабля одного із союзників США (якого саме – не розголошується). Пускові установки встановили на шасі вантажного авто. Ще на одній вантажівці розмістили джерело живлення. Між собою пускову установку та джерело енергії сполучили дротами.

«Зараз відбуваються неймовірні інновації, і ми просто недостатньо про це говоримо», – заявив Лаплант.

Після того, як американці переконалися, що така конфігурація буде працювати – комплекс доставили в Україну. Українським військовим провели треніг наприкінці травня.

«А наступного тижня цими «Гарпунами» потопили два російські кораблі», – повідомив заступник міністра оборони США.

В середині червня ЗСУ за допомогою Harpoon знищили судно ЧФ РФ «Васілій Бех» та морські платформи «Чорноморнафтогазу», відомі як «Вишки Бойка». Обидві події відіграли ключову роль у перемозі України в битві за острів Зміїний, зазначає «Мілітарний».

Нагадаємо, в травні 2022-го року про намір передати Україні ПКР Harpoon заявила Данія. Королівські ВМС Данії були одним із небагатьох експлуатантів берегової версії ракетного протикорабельного комплексу Harpoon. За відкритими даними, данський флот у складі берегової артилерії мав дві батареї цієї системи.

У червні 2022 США заявили, що Україна отримає берегові ракетні комплекси Harpoon. Йшлося про новий тип пускових установок, яких немає на озброєнні самих США. Берегові комплекси будуть на колісному шасі. Нова платформа була створена американським ОПК на замовлення Пентагону.

Harpoon – протикорабельна ракета, розроблена McDonnell Douglas 1970-х роках. Стандартна її версія використовує активне радіолокаційне самонаведення, вона летить над поверхнею води для ухилення від зенітних засобів. Максимальна дальність застосування – 280 км.

Існують модифікації авіаційного базування, для застосування з надводних кораблів, з підводних човнів, а також для берегової оборони. У подальших версіях можливості ракети розширили для ураження як надводних, так і берегових цілей. Для ураження об’єктів на суші та кораблів Harpoon використовує інерційну навігацію за допомогою GPS. Бойова частина масою 227 кг забезпечує знищення широкого спектра цілей.