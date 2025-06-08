В США вважають, що найближчим часом Кремль готує масштабний багатовекторний удар

У США вважають, що Росія готує більш масштабний обстріл України у відповідь за знищення літаків російської стратегічної авіації під час операції «Павутина». Про це у суботу, 7 червня, повідомило Reuters.

Як пише агентство, на думку американських посадовців, Росія ще не дала повноцінну відповідь на атаку безпілотниками по її авіабазах. В США вважають, що найближчим часом Кремль готує масштабний багатовекторний удар.

«Точні терміни атаки невідомі, але вона може статися найближчими днями. Інший чиновник уточнив, що відповідь буде передбачати різні засоби повітряного ураження, зокрема ракети та безпілотники», – йдеться у матеріалі Reuters.

Опитані чиновники утрималися від розголошення ймовірних цілей ударів та один із них зазначив, що йдеться про асиметричну відповідь. Крім цього, ще один із західних дипломатів зазначив, що Росія, ймовірно, зосередить подальші удари по символічних цілях, зокрема урядових будівлях.

У посольствах Росії та України у Вашингтоні, а також у Білому домі, відмовилися надати коментар агентству з цього приводу.

Спецоперація СБУ «Павутина»

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу за допомогою FPV-дронів. Відомо про ураження 41 стратегічного бомбардувальника армії РФ на чотирьох аеродромах ВПС Росії: «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Під час операції було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації становить близько 7 млрд доларів.

У середу, 4 червня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Путін у розмові анонсував відповідь Україні за удари по стратегічній авіації.

У ніч на п’ятницю, 6 червня, російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку на Україну. Під удар потрапили північ та захід України – зокрема, Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Львівщина та Хмельниччина.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 6 червня, під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One заявив, що Україна сама дала привід росіянам здійснити масований обстріл, провівши спецоперацію «Павутина».