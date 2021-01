Команда обраного президента США Джозефа Байдена створила його офіційний акаунт у Twitter - @PresElectBiden. Цей обліковий запис після інавгурації Байдена 20 січня перетвориться в офіційний акаунт президента США @POTUS (абревіатура від англомовного скорочення President of the United States).

Після інавгурації Байдена акаунт теперішнього президента США Дональда Трампа буде заморожений і зберігатиметься як @POTUS45.

Обліковий запис президента Байден отримав без підписників, хоча його попередник Дональд Трамп отримав цей акаунт від Барака Обами з 13 млн підписників.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.