Обліковий запис президента Байден отримав без підписників

Команда обраного президента США Джозефа Байдена створила його офіційний акаунт у Twitter - @PresElectBiden. Цей обліковий запис після інавгурації Байдена 20 січня перетвориться в офіційний акаунт президента США @POTUS (абревіатура від англомовного скорочення President of the United States).

Після інавгурації Байдена акаунт теперішнього президента США Дональда Трампа буде заморожений і зберігатиметься як @POTUS45.

Обліковий запис президента Байден отримав без підписників, хоча його попередник Дональд Трамп отримав цей акаунт від Барака Обами з 13 млн підписників.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46. — President-elect Biden (@PresElectBiden) January 15, 2021

Барак Обама був першим американським лідером, у якого був офіційний обліковий запис у Twitter. Наприкінці другого президентського терміну твіттер Обами був перейменований на @POTUS44 і заморожений.

Зазначимо, що Трампу також належить обліковий запис у Twitter @realDonaldTrump. Після штурму Капітолію радикальними прихильниками Трампа 6 січня адміністрація Twitter заблокувала акаунт президента. У корпорації вважають, що записи могли провокувати конфлікт.

Крім того, напередодні Facebook та Instagram зняли блокування сторінок Трампа. Сторінки знову активні для відвідування, однак наразі невідомо, чи є у Трампа доступ до них.

Додамо, що до дня інавгурації Байдена у Вашингтоні запровадили підвищені заходи безпеки. Центр перекритий, громадський транспорт зупинений, в місті багато правоохоронців і військових.