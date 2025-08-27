Угорщина подала до суду на Раду ЄС

Уряд Угорщини подав позов до суду Євросоюзу проти Ради ЄС через використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Відповідний документ опублікували на сайті суду Європейського союзу.

Угорщина подала позов до суду ще у липні 2025 року, але суд прийняв позов та передав на розгляд лише у понеділок, 25 серпня. У позові Угорщина вимагає скасувати рішення Ради Євросоюзу, ухвалене 21 травня 2024 року, щодо розподілу допоміжних заходів для військової підтримки України. Йдеться про передачу доходів від заморожених російських активів до Європейського фонду миру.

Також у позові міститься вимога Угорщини визнати недійсним рішення Європейського фонду миру від березня 2025 року щодо фінансування військової допомоги Україні з доходів від російських активів.

Як зауважує «Суспільне» під час ухвалення цих рішень Угорщина утрималась від голосування. Тепер країна заявляє, що її рішення утриматись під час голосування не означало підтримку надання такої допомоги Україні через Європейський фонд.

«Це порушило принцип рівності між державами-членами та основний принцип демократичного функціонування Союзу, оскільки безпідставно та без обґрунтування було позбавлено одну з держав-членів права голосу», – йдеться у позові Угорщини.

Нагадаємо, 10 серпня країни Європейського Союзу опублікували спільну заяву щодо зусиль президента США Дональда Трампа для припинення російсько-української війни. У документі наголошувалось, що шлях до миру в Україні не можна визначати без участі Києва. Угорщина не підтримала спільну заяву лідерів ЄС, пізніше прем’єр країни пояснив своє рішення тим, що заява нібито може погіршити ситуацію.