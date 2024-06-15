Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки Київ задовольнив вимоги Будапешта щодо забезпечення прав національної меншини угорців у Закарпатті. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук пізно ввечері 14 червня.

За його словами, Угорщина вже давно наполягала на тому, що повага до прав національних меншин має бути передумовою для будь-якого прогресу української євроінтеграції.

«Ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою. Після запеклих дебатів у Брюсселі було досягнуто домовленості: всі угорські умови були включені в рамковий документ для переговорів з Україною», – йдеться у повідомленні.

Сіярто підсумував, що тепер Україна «повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки».

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що Угорщина припинила блокувати погодження так званої рамки для переговорів щодо вступу України в Європейський союз, і Україна й Молдова мають офіційно почати переговори про вступ до ЄС 25 червня.