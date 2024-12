Кабінет міністрів України погодив умови угоди, за якою американський банк Federal Financing Bank (FFB) надасть Україні 40-річну позику на суму до 20 млрд доларів. Ця програма є частиною ініціативи країн G7 щодо виділення Україні 50 млрд доларів з доходів від заморожених російських активів.

«Кошти за позикою надаються шляхом переказу до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 року, на користь держави», – ідеться в урядовій постанові №1388 від 6 грудня.

Угода передбачає укладення кількох договорів:

договір купівлі сертифіката (Certificate Purchase Agreement) між Україною, FFB та Агентством з міжнародного розвитку США (USAID);

договір гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement) між Україною та USAID;

випуск Україною сертифіката заборгованості (Certificate of Indebtedness) на користь FFB, забезпечений гарантією USAID.

За умовами договору, відсоткова ставка позики становитиме 1,3% річних плюс поточна середня ставка за річними казначейськими облігаціями США. Погашення та виплата відсотків відбуватиметься з доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Фінансова допомога Україні

25 жовтня країни Великої сімки (G7) дійшли консенсусу щодо надання Україні кредиту на близько 50 млрд доларів, забезпеченого доходами від заморожених активів Росії. Гроші розподілять кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні.

Раніше, 22 жовтня, Європейський парламент погодив надання Україні кредиту в 35 млрд євро. Того ж дня уряд Великої Британії теж погодив надання Україні 2,93 млрд доларів кредиту на виробництво ППО та артилерійських систем. Кредит погасять коштом заморожених активів Росії.

23 жовтня США заявили, що виділять Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги, що є частиною спільного пакета підтримки від країн G7 та ЄС на 50 млрд доларів.

29 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Японія надасть Україні 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки країн G7.