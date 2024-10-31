з відкритих джерел, на фото Міжнародний союз електрозв’язку

фото з відкритих джерел, на фото Міжнародний союз електрозв’язку

Росіяни матимуть змогу лише спостерігати за результатами досліджень у сфері телекомунікаційних технологій

Команда Міністерства цифрової трансформації України завдяки підтримці 40 країн заблокувала росіянам доступ до керівних посад в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку. Про це повідомило відомство 31 жовтня.

Українська делегація досягла важливої мети, не допустивши російських кандидатів на керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку на період 2025-2028 років. Як зазначають у дописі, Україну у цьому рішенні підтримали 40 країн, серед яких США, Великобританія, Канада, Японія, Франція та Польща.

«Росіяни тепер обмежені в доступі до світових телекомунікаційних процесів. Вони матимуть змогу лише спостерігати за результатами досліджень, без можливості впливати на визначення стандартів та розвитку телекомунікаційних технологій», – додали у Мінцифри.

Чим займається Міжнародний союз електрозв’язку та чому важливо не допустити росіян до керівництва

Міжнародний союз електрозв’язку – це спеціалізоване агентство ООН, до складу якого входить 193 країни. Агентство має такі повноваження:

встановлює стандарти у сфері зв’язку,

керує розподілом радіочастот та супутникових орбіт,

допомагає країнам розвивати телекомунікаційну інфраструктуру.

Команда Міністерства цифрової трансформації України наголошує, що рішення про недопуск представників країни-агресора до управління цими процесами посилює захист міжнародного права та глобальної телекомунікаційної безпеки.

Санкції проти Росії

30 жовтня США ввели нові санкції проти майже 400 компаній та фізичних осіб за сприяння військово-промисловому комплексу Росії й ухиленню від санкцій.

Тоді як 28 жовтня уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти трьох російських агентств і їхніх топменеджерів, які «намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію».