Уночі сили ППО збили 15 російських безпілотників
Росіяни атакували Україну вночі 29 вересня 22 ударними безпілотниками
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Росіяни вночі 29 вересня атакували Україну двома десятками дронів, ППО відбивала атаку у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Уночі 29 вересня російська армія випустила по Україні 22 ударних БПЛА типу «Shahed». Пуски відбулися з Єйська та Курська, а також з мису Чауда у Криму.
Сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Загалом знищили 15 безпілотників. Крім цього, внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників було локаційно втрачено.
Результат роботи ППО 29 вересня
Нагадаємо, зранку у неділю, 29 вересня, російська армія атакувала авіаційними бомбами Запоріжжя. Ворог поцілив у житлову забудову.
Тим часом вночі 29 вересня безпілотники атакували 7 областей Російської Федерації. ППО росіян нібито збила 125 дронів.