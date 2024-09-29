Пуски відбулися з Єйська та Курськ, а також з мису Чауда у Криму

Росіяни вночі 29 вересня атакували Україну двома десятками дронів, ППО відбивала атаку у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Уночі 29 вересня російська армія випустила по Україні 22 ударних БПЛА типу «Shahed». Пуски відбулися з Єйська та Курська, а також з мису Чауда у Криму.

Сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Загалом знищили 15 безпілотників. Крім цього, внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників було локаційно втрачено.

Результат роботи ППО 29 вересня

Нагадаємо, зранку у неділю, 29 вересня, російська армія атакувала авіаційними бомбами Запоріжжя. Ворог поцілив у житлову забудову.

Тим часом вночі 29 вересня безпілотники атакували 7 областей Російської Федерації. ППО росіян нібито збила 125 дронів.