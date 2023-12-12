Суд оштрафував винуватця на 17000 грн

Шевченківський районний суд Чернівців оштрафував чоловіка за те, що той вилив на заступницю начальника департаменту капітального будівництва Чернівецької ОВА відро з нечистотами. В суді обвинувачений свою провину визнав повністю, і розказав, що причиною такого вчинку стала образа в соцмережах. Суддя присудив чоловіку заплатити 17 тис. гривень штрафу.

Курйозний випадок трапився 20 липня 2023 року. Вранці, близько 8:40 місцевий мешканець Валентин А. приїхав на вулицю Головна, 194, де розташований департамент капітального будівництва Чернівецької ОВА. Чоловік при собі мав пластикове відро з лайном. Коли заступницю начальника департаменту Ірина Кміть підійшла до дверей будинку, обвинувачений вилив нечистоти на жінку, а потім ще кинув відро в неї.

«З мотивів явної неповаги до суспільства, обвинувачений облив потерпілу з відра рідиною з нечистотами, після чого кинув зазначене відро в неї. Цим він спричинив жінці тілесні ушкодження у вигляді синця по ліктьовій поверхні правого передпліччя в середній третині та синця по передній поверхні правої гомілки в нижній третині, які згідно з висновком експерта відносяться до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у Шевченківського районного суду Чернівців від 30 листопада.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Чоловік розповів, що такі дії він вчинив через обурення із посту в інтернеті. У вчиненому щиро розкаявся і попросив суд не засуджувати його до покарання у вигляді позбавлення волі.

Потерпіла Ірина Кміть в суд не з’явилась, а подала заяву, в якій просила справу розглядати у її відсутність, обвинуваченого покарати відповідно до строгості закону. Під час вивчення справи суддя взяв до уваги пом’якшуючі обставини, а саме те, що обвинувачений раніше не судимий, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Шевченківський районний суд Чернівців Валентина А. визнав винуватим у вчиненні хуліганства та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень. Також суддя постановив пластикове відро, з якого обливав чоловік жінку, знищити, а одяг повернути потерпілій. На рішення суду може бути подана апеляційна скарга.