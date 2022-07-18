Борги за комуналку пропонують не стягувати під час воєнного стану.

Депутати Верховної Ради України на засіданні у понеділок, 18 липня, проголосували у першому читанні законопроект №7531 про внесення змін до закону України «Про виконавче провадження». Депутати заборонили стягнення з деяких організацій та фізичних осіб боргів за житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану. «За» проголосувало 287 депутатів.

«Тимчасово на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги», – зазначають у законопроекті.

Ухвалений документ передбачає припинення виконавчих проваджень не лише для боржників – фізичних осіб. Він забороняє подавати до суду за борги з комуналки на підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Від відповідальності тимчасово звільнено органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи установ вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України.

Автори поправок вказують, що цей ухвалений закон «сприятиме захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина».