Вдова Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» Аліна Михайлова в інтерв’ю сайту Liga розповіла про те, як її чоловіка і його рідних зацькували прихильники Петра Порошенка після нагородження званням Героя України у 2021 році. За її словами, після такої реакції командир батальйону навідріз відмовився брати допомогу від фонду попереднього президента.

За словами Михайлової, після отримання нагороди з рук Володимира Зеленського, на адресу «Да Вінчі» та його рідних посипались прокльони та погрози.«Чи за життя “Да Вінчі” прийняв би допомогу від фонду Петра Олексійовича? Ні. Я можу сказати це щиро й відкрито: цього не було б. Якщо моя психіка стала до будь-якого хейту, то “Да Вінчі” дуже сильно перейнявся цим трешем, який з ним відбувався. На той момент погрожували сім’ї Дмитра, його сестрам, його мамі ті люди, які говорили: “краще б він здох, ніж отримав цю нагороду”. У нього був розпач, у нього було нерозуміння, чому так до нього ставляться люди, за яких він воює стільки років», – каже Аліна Михайлова.

За словами Михайлової, у підрозділі, де служив Дмитро Коцюбайло запровадили правило не брати допомоги від деяких фондів, які допомогою війську хочуть відбілити свою репутацію.

«У нас була випрацювана внутрішня політика, що ми не будемо своїм ім’ям відбілювати людей, які, назвемо це лагідно, є нечемними. Чи могли б ми приймати допомогу від Вадима Столара і його фонду? Ні, це неприпустимо. Є підрозділи, які фінансує Ахметов. У мене є питання до них. І під час повномасштабного вторгнення вилізла вся ця історія з цим шоблом, яке намагається себе відбілити за рахунок того, що вони передають щось у військо», – каже Аліна Михайлова.

«Я не скажу. Що наш підрозділ потерпає від допомог від інших фондів. Але є якась база. Коли тебе хочуть знищити, коли тобі бажають смерті, а потім до тебе підкатують з якимись ніштячками, які ти можеш взяти в інших фондів. Для мене це неприпустимо», – каже Аліна Михайлова.

«І коли я побачила цей допис, що щось передали, мені було просто смішно. Я зрозуміла, що не було б можливим, щоб ми працювали з фондом Петра Олексійовича. Його фонд і співробітники фонду роблять величезну роботу, колосальну. Але ми не можемо рухатись разом, тому що це було рішення Дмитра», – додала Аліна Михайлова.

Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитро Коцюбайло від самого початку брав участь у російсько-українській війни. У 2014 році командував взводом добровольців, дістав важке поранення уламком від танкового снаряду в населеному пункті Піски, Донецька область. Після одужання, через 3 місяці реабілітації, повернувся на фронт. Брав участь в операціях зі звільнення населених пунктів Карлівка, Піски, Авдіївка, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою, на позиції «Алмази». Знищив десятки ворожих опорних пунктів, багато техніки та живої сили в зоні бойових дій у Донецькій області. 1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Дмитра Коцюбайла Золотою Зіркою Героя України. Загинув 7 березня 2023 року в боях поблизу Бахмута, у віці 27 років.