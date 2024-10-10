Рішення на засіданні підтримали 245 нардепів. Зліва на фото Артем Дмитрук, справа - Андрій Одарченко

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада виключила з парламентських комітетів народних депутатів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відтак 45-річного Одарченка виключили зі складу антикорупційного комітету, а 31-річного Дмитрука – зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності. Рішення на засіданні підтримали 245 нардепів.

Депутати були обрані на посади членів комітетів від «Слуги народу». Відзначимо, що 16 листопада 2021 року Дмитрука виключили зі складу депутатської фракції.

Що відомо про втікача Андрія Одарченка

У листопаді 2023 року Одарченко намагався підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Нардеп пропонував топпосадовцю 50 тис. доларів хабаря у криптовалюті за умови сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету, в якому обіймав посаду ректора.

22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив Андрію Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливим внесенням 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс й суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали. Та вже 18 вересня обвинувачений не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду. Й того дня прокуратура ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави та оголошення депутата в розшук.

Вищий антикорупційний суд 23 вересня заочно його заарештував.

Справа Артема Дмитрука

25 серпня в Офісі генерального прокурора оголосили Дмитруку підозру за напад на правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю. Того ж дня ДБР почало розслідування його втечі за кордон. Відомо, що покинути Україну він міг через пункт пропуску з Молдовою «Паланка». При цьому пресслужба Апарату Верховної Ради України проінформувала, що Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся.

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою – там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

За клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило його в міжнародний розшук.

26 вересня Офіс генпрокурора встановив місцезнаходження нардепа та заявив, що готує матеріали для його екстрадиції.

Попри втечу та підозру 7 жовтня Дмитрук о 9:00 голосував онлайн на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності.