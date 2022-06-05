Ранкові вибухи в столиці, ракетна атака по Миколаївщині, важкі бої на сході. ЗСУ вбили ще одного російського генерала, а також показали, як горить склад з російськими боєприпасами.

ZAXID.NET підсумовує сто другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранком від вибухів прокинулась столиця. Росіяни випустили п’ять крилатих ракет Х-22, одну знищили підрозділи ППО, решта влучила в об'єкти інфраструктури. Масової ракетної атаки вранці зазнала й Миколаївська область, ППО знищили дві повітряні цілі. Окупанти обстрілювали з артилерії і Дніпропетровщину.

Обстріли на сході не припиняються, ситуація на Луганщині та Донеччині стабільно важка. Однак наші ЗСУ вже контролюють половину Сєвєродонецька.

На Харківському напрямку росіяни ведуть активну оборону й обстрілюють цивільну інфраструктуру, а на Слов’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках намагаються наступати.

Втрати російських окупантів

Бригада з Львівщини показала знищення російського складу з боєприпасами. ЗСУ знищили на Донбасі російського генерал-майора Романа Кутузова.

Станом на ранок 5 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 31 150 військових. Також було знищено:

танків – 1 381 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 392 (+13);

артилерійських систем – 686 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 207 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 95 (+0);

літаків – 210 (+0);

гелікоптерів – 175 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 360 (+23);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);

спеціальна техніка – 53 (+1);

крилаті ракети – 122 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На пляжі в окупованому Маріуполі підірвалися на міні 8-річний хлопчик та дорослий.