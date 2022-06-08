Нові обстріли українських міст, під прицілом Харків, Миколаїв, Сумщина, Херсонщина та схід країни – там щодня йдуть важкі бої, а наші ЗСУ дають відсіч російським військовим. За час війни уже 31,5 тис. ворожих солдат були вбиті після вторгнення в Україну.

ZAXID.NET підсумовує сто п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни обстрілювали Харків та Миколаїв, тривають важкі бої в Сєвєродонецьку, на Луганщині, Донеччині й Херсонщині внаслідок бойових дій є поранені та загиблі серед цивільних.

Російські загарбники також вигадали ще один метод тероризму стосовно мешканців Авдіївки Донецької області – вони свідомо обстрілюють заселені житлові будинки.

Ворожими обстрілами було зруйноване приміщення Держприкордонслужби для мігрантів на Сумщині. За даними президента Зеленського, росіяни перекидають нові підрозділи на Донеччину та Херсонщину.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 31 500 військових. Також було знищено:

танків – 1 393 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 429 (+13);

артилерійських систем – 703 (+9);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 213 (+6);

засобів протиповітряної оборони – 96 (+0);

літаків – 212 (+0);

гелікоптерів – 178 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 406 (+1);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 559 (+6);

спеціальна техніка – 53 (+0);

крилаті ракети – 125 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни минулої доби вбили п’ятьох цивільних на Харківщині. У Пологах росіяни застрелили залізничника за відмову співпрацювати.