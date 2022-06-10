Авіація ЗСУ вдарила по скупченнях росіян на Херсонщині, тривають бої на сході країни, зокрема за Сєвєродонецьк. Росіяни мають значну перевагу у зброї та українські військові уже 107 день мужньо стримують ворога та дають відсіч.

ZAXID.NET підсумовує сто сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

З ночі росіяни обстрілювали Миколаївщину, Херсонщину, Харківщину, Дніпропетровщину, Донецьку та Луганську області. Щодо Харкова, то інтенсивність обстрілів останніми тижнями зменшилася, але ворог використовує потужніші боєприпаси.

Українська авіація також завдала ударів по опорних пунктах та місцях скупчення російських окупантів в п'яти населених пунктах Херсонщини.

Окупанти готуються відновлювати наступ на Слов’янськ, тривають бої за Сєвєродонецьк, над яким росіяни намагаються встановити повний контроль. Росія також не полишає спроб форсувати Сіверський Донець.

За даними українських військових, росіяни націлили на міста України 40 крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 31 900 військових. Також було знищено:

танків – 1 409 (+11);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 450 (+12);

артилерійських систем – 712 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 222 (+9);

засобів протиповітряної оборони – 97 (+1);

літаків – 212 (+0);

гелікоптерів – 178 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 438 (+17);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 572 (+10);

спеціальна техніка – 54 (+1);

крилаті ракети – 125 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних.