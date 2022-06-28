Ранковий обстріл Очакова та Миколаєва, викрадення мера Херсона та атаки на інші мирні українські міста. Наші захисники продовжують відважну боротьбу і відбили штурми окупантів на чотирьох напрямках.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцять п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни вдарили по Миколаєву вісьмома ракетами, влучивши у стадіон та військове містечко. На щастя, обійшлось без жертв, однак у курортному Очакові ситуація значно гірша. Ворог влучив по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. Є загиблі, у деяких районах було відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет.

Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, де виникла пожежа на одному з підприємств. Росіяни також завдали ракетного удару по Дніпру. Ракета влучила у станцію техобслуговування «Автодизель», під завалами опинились працівники станції.

Українські воїни відбили штурми окупантів на чотирьох напрямках. Зокрема, росіяни зазнали невдачі під час спроби просунутися до Слов’янська і взяти під контроль дорогу Бахмут – Лисичанськ.

Росіяни невдало намагались відвоювати втрачені позиції на Херсонщині. Водночас ситуація на півдні України стабільно складна. Російські окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва, який залишався в місті, не дивлячись на окупацію міста росіянами.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 35 250 військових. Також було знищено:

танків – 1 567 (+15);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 704 (+17);

артилерійських систем – 778 (+7);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 243 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 102 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 185 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 589 (+14);

катерів/кораблів – 14 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 (+0);

спеціальна техніка – 61 (+1);

крилаті ракети – 139 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни вбили дитину під час масованого артобстрілу Очакова. Загалом внаслідок артобстрілу Очакова загинули троє цивільних.