Наші захисники знищили уже 30 тис. росіян, які вторглись на українську землю. Ця статистика поповнюється щодня, адже кожен день наближає нашу перемогу і звільнення нашої землі від окупантів.

ZAXID.NET підсумовує дев’яносто чевертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ще з ночі росіяни важко обстрілювали Донбас. На Луганщині після запеклих боїв окупанти зазнали значних втрат і відступили в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. У Лисичанську внаслідок авіаудару знищено кінотеатр, де раніше люди ховалися від обстрілів. У Донецькій області також тривають активні бойові дії.

Ворог протягом дня обстрілював Сумщину із мінометів, а також некерованими ракетами, пошкодивши церкву та дитсадок. А у Миколаєві ворог обстріляв житловий квартал, є постраждалі.

На Херсонщині ЗСУ пішли в наступ, за даними Генштабу, ворог обороняється на невигідних рубежах.

Російські окупанти уже два дні поспіль обстрілюють ракетами місто Мерефа у Харківській області, внаслідок обстрілів знищена електропідстанція.

Втрати російських окупантів

Українські воїни ліквідували російського командира Алєксандра Досягаєва.

Станом на ранок 28 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 30 000 військових. Також було знищено:

танків – 1 330 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 258 (+12);

артилерійських систем – 628 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 203 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 207 (+1);

гелікоптерів – 174 (+4);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 226 (+0);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 (+0);

спеціальна техніка – 48 (+0);

крилаті ракети – 116 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Одна людина загинула, шість поранених унаслідок обстрілу житлового кварталу Миколаєва. На Донеччині окупанти вбили двох людей і поранили ще чотирьох цивільних.