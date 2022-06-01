Хороші новини з Херсонщини, де ЗСУ звільнили з-під окупації 20 населених пунктів, але на сході росіяни почали контролювати східну частину Сєвєродонецька. Обстріли українських міст не вщухають, також зросла загроза атак по Одещині.

ZAXID.NET підсумовує дев’яносто восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо одразу з хороших новин. На півночі Херсонської області підрозділи Збройних сил України звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів.

Проте обстріли українських міст проводжуються. Росіяни випустили три ракети по Дніпропетровщині, окупанти штурмують Сєвєродонецьк і мають там частковий успіх, вороги встановили контроль над східною частиною міста.

Росіяни нанесли удари по Очакову РСЗВ «Град», які вони встановили на Кінбурнській косі. На острові Зміїний противник розташував ракетні комплекси і РСЗВ. На думку українських військових, загроза ударів росіян по Одещині зросла.

Ворог завдав чергового ракетного удару по Сумщині, попередньо було випущено 6 ракет. Росіяни також обладнують нові позиції за три кілометри від Сумщини

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 30 700 військових. Також було знищено:

танків – 1 361 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 343 (+41);

артилерійських систем – 659 (+10);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 207 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 94 (+1);

літаків – 208 (+0);

гелікоптерів – 175 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 290 (+15);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);

спеціальна техніка – 49 (+1);

крилаті ракети – 120 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Зеленський повідомив, що Україна щодня втрачає 60-100 бійців. Приблизно 500 військових щодня отримують поранення.