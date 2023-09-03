Українські захисники знищили окупаційне судно за допомогою безпілотника «Bayraktar»

Під час спроби висадки особового складу ворога в північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації ВМС ЗС України було знищено катер типу КС-701 «Тунець». Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України у неділю, 3 вересня.

«В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-морських сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 «Тунець»», – йдеться у повідомленні у Facebook.

Як розповіли у відомстві, українські захисники знищили окупаційне судно за допомогою безпілотника «Bayraktar». В результаті удару ворог зазнав втрат в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів.

Нагадаємо, що Британська розвідка раніше розповіла про бої України та РФ за «вишки Бойка» у Чорному морі.