Аварія трапилася ввечері 25 січня на вул. Франка

У Львові водій з перевищеною нормою алкоголю майже в 15 разів вчинив ДТП. Інцидент трапився ввечері 25 січня на вул. Івана Франка, 70, повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львова.

У ДТП ніхто не постраждав, але патрульні перевірили на драгері водія автомобіля Chana Benni і з’ясували, що він у стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,95 проміле, що перевищує норму майже в 15 разів.

Драгер показав 2,95 проміле алкоголю у крові водія (фото патрульної поліції Львівщини)

На 42-річного водія склали потоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (кермування в стані сп’яніння) та за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна).

Загалом за минулу ніч львівські патрульні склали 13 протоколів на водіїв за нетверезе кермування.