Атакували розподільчий комплекс «Владимир – Воршинське» у Володимирській області

Українські безпілотники FP-1 3 серпня уразили один із найбільших логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries – розподільчий комплекс «Владимир – Воршинське» у Володимирській області.

Після атаки на території об'єкта спалахнула пожежа, були зафіксовані руйнування, а персонал евакуювали.

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Логістичний хаб площею близько 176 тис. м2 із проєктною місткістю понад 120 млн одиниць товарів ввели в експлуатацію наприкінці 2024 року. За оцінками OSINT-аналітиків «КіберБорошна», після ураження комплексу повністю знищеними є вже понад 40% площі ключових логістичних складів Wildberries, що свідчить про системне ураження логістичної інфраструктури найбільшого російського маркетплейса.

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«За нашими підрахунками, після Воршинського картина по 24 ключових складах така: згоріли – 40,4% сумарної площі, уражені – 28,3%, ще неушкоджені – лише 31,3%», – йдеться у дописі.

Склади Wildberries у Росії

Губернатор Авдєєв підтвердив атаку на «складський комплекс» із руйнуваннями та пожежею, а сам Wildberries визнав займання й заявив про перебудову логістичних ланцюгів на інші об'єкти.

Карта розташування Wildberries у Володимирській області

Нагадаємо, Україна нещодавно почала атакувати логічтичні хаби Wildberries. Зокрема, 18 липня склади маркетплейсу спалахнули у Тамбовській та Московській області.

У ніч на середу, 22 липня, після атаки дронів у Краснодарському та Ставропольському краях Росії виникли масштабні пожежі на одних із найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. 28 липня у районі Коледіно внаслідок атаки була уражена будівля логістичного комплексу 3PL, розташованого поруч зі складськими потужностями Wildberries.

29 липня у Рязані після атаки дронів спалахнув логістичний центр Wildberries, 30 липня – у Пензі, а 31 – у Волгограді.

Крім цього, 2 серпня дрони FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у селищі Новосемейкіно. Цей об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів і забезпечує роботу великих логістичних мереж.