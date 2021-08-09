Яворівський районний суд визнав винним, однак звільнив від покарання мотоцикліста, який нетверезим спричинив смертельну ДТП. Відповідний вирок суд виніс під час засідання 5 серпня.

У метаріалах справи вказано, що ДТП трапилась ще у листопаді 2018 року. 17-річний місцевий мешканець їхав на мотоциклі Loncin LX селом Немирів Яворівського району разом з пасажиром. Юнак виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Н200. Внаслідок ДТП 17-річний пасажир мотоцикла загинув на місці.

Винуватець ДТП визнав свою провину та зізнався, що того дня пив з друзями пиво. Після цього він разом з другом вирішив поїхати додому на мотоциклі. При цьому, за словами водія, він одягнув шолом, а його пасажир – ні.

Матір загиблого хлопця у суді заявила, що винуватець ДТП відшкодував їй компенсацію і вона не має претензій до нього.

Суддя Наталія Кондратьєва, яка розглядала цю справу, взяла до уваги те, що винуватець ДТП має ІІІ групу інвалідності та був неповнолітнім у момент скоєння ДТП. Суд визнав хлопця винним у скоєнні смертельної ДТП та звільнила його від відбування покарання з іспитовим терміном два роки.