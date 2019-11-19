З початку року в Україні на 25,2% побільшало ДТП через водіння в нетверезому стані
Суспільство — Андрій Стець, 19 листопада950
Кількість ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння за січень-жовтень 2019 року зросла на 25,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року – до 1004. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Центр громадського здоров'я.
Внаслідок таких ДТП 1036 людей отримали травми, а 78 –загинули.
За даними центру, загалом 2018 року кількість загиблих у результаті водіння в нетверезому стані склала 87 осіб.
До слова, вночі 14 листопада на вулиці Володимира Великого у Львові трапилася потрійна ДТП, в якій травмувалися троє людей. Один з водіїв був з ознаками сп’яніння.
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