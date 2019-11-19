З початку року в Україні на 25,2% побільшало ДТП через водіння в нетверезому стані

Кількість ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння за січень-жовтень 2019 року зросла на 25,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року – до 1004. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Внаслідок таких ДТП 1036 людей отримали травми, а 78 –загинули.

За даними центру, загалом 2018 року кількість загиблих у результаті водіння в нетверезому стані склала 87 осіб.

До слова, вночі 14 листопада на вулиці Володимира Великого у Львові трапилася потрійна ДТП, в якій травмувалися троє людей. Один з водіїв був з ознаками сп’яніння.