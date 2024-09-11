Дубровицький районний суд Рівненської області призначив три роки тюрми місцевиму мешканцю, який проігнорував повістку у ТЦК. Чоловік скаржився на висновок ВЛК, заявивши, що його не оглядали спеціалісти та він не здавав аналіз крові.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, житель Рівненщини Петро Р. пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, після чого отримав бойову повістку про необхідність прийти 2 травня 2023 року до ТЦК для відправлення на службу. У вказаний час військовозобов’язаний не прийшов, проігнорувавши отриману повістку. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову під час мобілізації.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину у кримінального правопорушення не визнав. Він заявив, що «ніякої лікарської комісії не проходив і йому працівники РТЦК незаконно вручили бойову повістку, адже він ніколи в армії не служив і ніякої підготовки не проходив».

Адвокат Петра Р. просив суд закрити справу щодо його клієнта та наголосив, що під час проходження його клієнтом медичного огляду, не були дотримані вимоги, зазначені в наказі Міноборони «Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ», зокрема що стосується огляду хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, також його клієнт не здавав жодних аналізів.

Суд допитав свідка, який підтвердив, що Петро Р. був оглянутий лише терапевтом ВЛК, а сам медогляд проводили «за спрощеною системою». При цьому військовозобов’язаний не подавав офіційних скарг на результат огляду.

Справу розглянула суддя Катерина Отупор, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, визнавши обвинуваченого винним в ухиленні від мобілізації. Йому призначили покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.