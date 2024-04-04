Наслідки ракетного удару по піцерії у Краматорську. 27 червня 2023 року

Суд визнав жителя Краматорська Володимира Синельника винним у державній зраді, та засудив його до довічного ув'язнення. Прокурори у суді довели, що чоловік навів російську ракету на піцерію Ria Pizza у Краматорську. Внаслідок удару загинули 13 людей. Про це повідомили у Офісі генпрокурора у четвер, 4 квітня.

Суд встановив, що засудженого, який працював на газотранспортному підприємстві, російська воєнна розвідка завербувала на початку повномасштабного вторгнення. 27 червня 2023 року він отримав від росіян завдання: перевірити інформацію про наявність українських військових у піцерії Ria Pizza в Краматорську.

«Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram», – йдеться у повідомленні.

Після отримання інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди. Внаслідок удару загинули 13 місцевих жителів, серед них — четверо дітей. Також від отриманих травм 1 липня 2023 року у лікарні загинула письменниця та волонтерка Вікторія Амеліна. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Засуджений за державну зраду Володимир Синельник

Зазначимо, що в Офісі генпрокурора ім’я та прізвище засудженого не повідомили. Однак, за даними «Суспільного», йдеться саме про Володимира Синельника.

Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка. Кавалерка ордена «За заслуги» III ступеня (посмертно).

У 2005-2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях, але призупинила кар’єру в інформаційних технологіях, щоб присвятити себе письменницькій роботі.

У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада. Того ж року вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

Через повномасштабну війну Росії проти України Вікторія Амеліна приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, і разом із командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України.

37-річну Вікторію Амеліну поховали на Личаківському кладовищі у Льові 5 липня 2023 року.