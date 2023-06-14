В суді військовозобо'язаний пояснив, що не зміг проходити службу через поганне психологічне здоров'я співмешканки

Жителя Тернопільщини засудили до трьох років позбавлення волі через ухилення від призову. У суді встановили, що житель села Новики Тернопільського району отримав повістку, але не з'явився до призовного пункту для відправки у військову частину. У суді чоловік пояснив, що не зміг залишити без нагляду жінку, з якою 10 років проживає в неофіційному шлюбі.

Під час засідання Збаразького районного суду встановили, що призивна комісія Збаразького району в 2011 році чоловіка зарахувала у запас Збройних Силах України. А 12 квітня 2022 року житель Новиків пройшов військово-лікарську комісію і за її висновками був придатним до проходження військової служби. А 13 грудня 2023 року отримав бойову повістку і мав би з'явитися на призивний пункт для відправки у військову частину. Однак чоловік так і не прийшов.

У суді житель села Новики свою вину визнав і пояснив, що протягом 10 років в неофіційному шлюбі проживає з жінкою, яка має психічне захворювання, потребує лікування. А нещодавно в їхній сім'ї трапився викидень дитини, тому жінка його підтримки.

«У 2022 році співмешканка обвинуваченого була вагітна, та перебувала в стаціонарі Тернопільського обласного клінічного перинатального центру "Мати і дитини" з приводу завмирання вагітності двійнею в термін 21 день. Зазначені обставини ще більше зазначалося на психологічному стані жінці. Тому обвинувачений не може її залишити одну, відлучатись на тривалий період часу, та проходити військову службу у Збройних Силах України», – йдеться у вироку суду від 23 травня 2023 року.

Попри всі обставини, які виклав в судовому засіданні чоловік, Збаразький районний суд засудив обвинуваченого до 3 років реального терміну увʼязнення.