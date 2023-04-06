90% перевірених магазинів завищують ціни на соціальні продукти, – Держпродспоживслужба
Ідеться про курятину, борошно, олію та інші товари, визначені урядом
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Проведені у 2023 році Держпродспоживслужбою перевірки суб’єктів господарювання показали, що у 90% випадків ціни на соціально значущі продукти були завищені. За це магазини штрафують, повідомляє прес-служба відомства.
У Держпродспоживслужбі кажуть, що постійно стежать за дотриманням магазинами вимог до ціноутворення, а також просять відвідувачів магазинів повідомляти про необґрунтоване зростання ціни на соціально значущі товари – це можна зробити онлайн на сайті регулятора.
Нагадаємо, 12 січня 2022 року уряд ухвалив постанову, якою запровадив граничний рівень торговельної надбавки не вище 10% на деякі продукти харчування – ідеться про надбавку до оптової закупівельної ціни.
Не можна більше, ніж на 10% від закупівельної ціни, підвищувати ціни на такі продукти:
- хліб житньо-пшеничний;
- батон;
- крупа гречана;
- цукор-пісок;
- борошно пшеничне вищого ґатунку;
- макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку);
- молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
- олія соняшникова;
- яйця курячі категорії С1;
- птиця (тушка куряча);
- масло вершкове з жирністю 72,5%.
Водночас в управлінні держпродспоживслужби у Львівській області кажуть, що зростання цін на соціально значущі товари іноді може бути зумовлене не підвищенням рівня торговельних надбавок, а зростанням відпускних цін з боку виробників (що не регулюються державою) через зростання витрат виробництва, особливо в частині енергоносіїв та логістичних витрат.
Які штрафи?
Відповідно до законодавчих змін, що сталися у 2020 році під час запровадження в Україні карантину, за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів фізичних осіб підприємців можуть оштрафувати на 1700 грн, а посадовців – на 2550 грн. За аналогічне порушення, вчинене протягом року після накладення стягнення за цією статтею, штраф становитиме 2550 і 3400 грн відповідно.
Якщо ж ціна на товари, що мають істотну соціальну значущість, перевищила більше, ніж у 1,2 рази рівень ціни, визначений Кабміном на такий товар, то ФОПів штрафуватимуть на 3400-4250 грн, а посадовців – на 4250-5100 грн.
У законі України «Про ціни і ціноутворення» уточнено розмір адміністративно-господарських санкцій, що застосовуються до суб'єктів господарювання за надання уповноваженим органам недостовірних відомостей – штраф становить 17 тис. грн, за невиконання приписів уповноважених органів або створення перешкод для виконання покладених на них функцій – 34 тис. грн.
Додамо, що на розгляді Верховної Ради є кілька законопроектів, що передбачають посилення відповідальності за порушення прав споживачів. Зокрема, у законопроекті №9095 ідеться про криміналізацію деяких порушень та збільшення штрафів у випадках окремих порушень удесятеро.