У відомстві просять громадян реагувати на такі порушення

Проведені у 2023 році Держпродспоживслужбою перевірки суб’єктів господарювання показали, що у 90% випадків ціни на соціально значущі продукти були завищені. За це магазини штрафують, повідомляє прес-служба відомства.

У Держпродспоживслужбі кажуть, що постійно стежать за дотриманням магазинами вимог до ціноутворення, а також просять відвідувачів магазинів повідомляти про необґрунтоване зростання ціни на соціально значущі товари – це можна зробити онлайн на сайті регулятора.

Нагадаємо, 12 січня 2022 року уряд ухвалив постанову, якою запровадив граничний рівень торговельної надбавки не вище 10% на деякі продукти харчування – ідеться про надбавку до оптової закупівельної ціни.

Не можна більше, ніж на 10% від закупівельної ціни, підвищувати ціни на такі продукти:

хліб житньо-пшеничний;

батон;

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне вищого ґатунку;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку);

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

олія соняшникова;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча);

масло вершкове з жирністю 72,5%.

Водночас в управлінні держпродспоживслужби у Львівській області кажуть, що зростання цін на соціально значущі товари іноді може бути зумовлене не підвищенням рівня торговельних надбавок, а зростанням відпускних цін з боку виробників (що не регулюються державою) через зростання витрат виробництва, особливо в частині енергоносіїв та логістичних витрат.

Які штрафи?

Відповідно до законодавчих змін, що сталися у 2020 році під час запровадження в Україні карантину, за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів фізичних осіб підприємців можуть оштрафувати на 1700 грн, а посадовців – на 2550 грн. За аналогічне порушення, вчинене протягом року після накладення стягнення за цією статтею, штраф становитиме 2550 і 3400 грн відповідно.

Якщо ж ціна на товари, що мають істотну соціальну значущість, перевищила більше, ніж у 1,2 рази рівень ціни, визначений Кабміном на такий товар, то ФОПів штрафуватимуть на 3400-4250 грн, а посадовців – на 4250-5100 грн.

У законі України «Про ціни і ціноутворення» уточнено розмір адміністративно-господарських санкцій, що застосовуються до суб'єктів господарювання за надання уповноваженим органам недостовірних відомостей – штраф становить 17 тис. грн, за невиконання приписів уповноважених органів або створення перешкод для виконання покладених на них функцій – 34 тис. грн.

Додамо, що на розгляді Верховної Ради є кілька законопроектів, що передбачають посилення відповідальності за порушення прав споживачів. Зокрема, у законопроекті №9095 ідеться про криміналізацію деяких порушень та збільшення штрафів у випадках окремих порушень удесятеро.