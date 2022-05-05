З моменту широкомасштабного вторгнення Росії було ліквідовано низку російських генералів

Розвідувальні дані про пересування та розміщення підрозділів російських окупантів, які Сполучені Штати Америки надали ЗСУ, дозволили українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів. Про це йдеться у матеріалі американського видання The New York Times.

За інформацією видання, ця допомога є частиною секретних зусиль адміністрації президента Джо Байдена щодо надання Україні розвідувальної інформації про поле бою в режимі реального часу.

США зосередили свої зусилля на наданні даних щодо місця знаходження окупаційних військ, оскільки вони часто переміщуються. Україна, поєднуючи інформацію від США зі своїми власними даними – зокрема перехопленими розмовами, у яких дізнається про присутність генералів – завдає удари по місцях, де перебувають та, як наслідок, гинуть вищі російські офіцери.

Розвідувальна допомога США мала значний вплив на полі бою. Потік даних про пересування військ РФ на території України, які США надали Києву, безпрецендентні.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена намагалась не розповідати більшу частину розвідувальних даних, щоб нібито не спровокувати президента держави-терориста Владіміра Путіна на більш масштабні дії. Однак протягом всього часу з 24 лютого 2022 року, розвідувальні служби США використовували різноманітні джерела, щоб слідкувати за переміщенням російських військ.

Раніше речник Пентагону Джон Кірбі також повідомив, що США надають Україні інформацію, яку можна використати для захисту.

Видання зазначає, що не всі випадки ліквідації генералів РФ були здійснені за допомогою розвідки США. До прикладу, коли нещодавно Україна завдавала удар по окупантах на Харківщині, де міг перебувати начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, у США заявили, що непричетні до цього, оскільки вони не надають розвідувальних даних щодо російських високопосадовців.

Проте офіційні особи визнали, що розвідка США причетна до ліквідації інших генералів окупаційної армії. США регулярно надають інформацію про переміщення військ РФ та місцезнаходження важливих цілей. Водночас американські чиновники відмовились відповісти, скільки генералів РФ було вбито з їхньою допомогою.

Видання також посилається на інформацію українських чиновників про те, що в Україні з моменту широкомасштабного вторгнення Росії було ліквідовано близько 12 російських генералів, що неабияк здивувало військових аналітиків.

Згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, станом на 20 квітня українські військові вбили щонайменше сімох генералів, серед яких: