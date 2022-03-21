У місті Бреда (Нідерланди) місцевий суд ухвалив рішення звільнити з-під варти двох українців, які перебували там у СІЗО за звинуваченням у контрабанді людей. Суддя вирішив відпустити чоловіків тимчасово, аби вони могли поїхати в Україну на війну. Про це, написала «Європейська правда» у понеділок, 21 березня.

Двоє українців, мешканці Луцька, віком 27 та 29 років, перебували під вартою у Нідерландах шість місяців. Там їх звинувачують у конрабанді людей. Українців заарештували ще у вересні минулого року на яхті після спроби переправити групу албанців до Великої Британії.

Нещодавно адвокат, який захищає двох українців, попросив суд звільнити їх, мотивуючи тим, що чоловіки мають повернутися додому та захистити свою країну від російського вторгнення.

Суд підтримав адвоката та звільнив затриманих, хоча є поставив певні умови. Звільненні з СІЗО українці не мають права вчиняти інші правопорушення, а також мають повернутися з війни і відбути свої вироки, якщо суд все ж таки ухвалить рішення їх ув’язнити.