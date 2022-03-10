Російський міністр оборони Сергій Шойґу

Глава Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков надіслав листа з подякою російському міністрові оборони Сєргєєві Шойгу. Лист-подяка за розкрадання в російській армії був опублікований на сайті НАЗК у четвер, 10 березня. Копії цього листа також були направлені у держдуму РФ, раду федерації та Фонд боротьби з корупцією.

«Агентство висловлює щиру подяку Міністру оборони російської федерації Сєргєю Кужугєтовічу Шойгу за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси забезпечення для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні двох держав», – написано у листі.

Олександр Новіков у листі наголосив, що Сєргєй Шойгу разом з іншими посадовцями оборонного сектору посприяв прискоренню ліквідації окупантів на території України.

До листа були додані фото, які засвідчують розкрадання в армії РФ. Зокрема українські військові виявили, що на деяких російських танках Т-72 і Т-80 для бронезахисту використовували картонні коробки з-під курячих яєць, а члени екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т замість пластин у бронежилетах мали картон.

Нагадаємо, раніше Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко надіслав офіційного листа керівнику білоруських прикордонників Анатолію Лаппо зі звинуваченнями у потуранні і підтримці білорусами російського вторгнення в Україну. Свого листа український прикордонник закінчив фразою «Будьте ви прокляті, тварюки!».

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