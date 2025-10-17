Віталій Шабунін у залі суду

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід голові організації «Центр протидії корупції» та військовослужбовцю Віталію Шабуніну ще на два тижні. Про це повідомили у пресслужбі ЦПК у п’ятницю, 17 жовтня.

Так, суд подовжив Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 2 листопада. Голову ЦПК зобов’язали:

прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;

не відлучатися з місця служби, виключення – виконання завдань;

здати закордонний паспорт;

утримуватися від спілкування зі співробітниками НАЗК, екскомандиром Юшком і представниками частини;

не відвідувати будівлю НАЗК.

Нагадаємо, 11 липня ДБР провело обшуки за місцем служби Шабуніна, а також вдома у його родини, а згодом ДБР оголосило Віталію Шабуніну підозру в шахрайстві та ухиленні від служби. До того Шабунін заявляв, що його перевели з місця служби в Харкові до військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині на тлі критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі.

Після обшуків Шабуніну повідомили про підозру в шахрайстві та ухиленні від служби. За даними слідства, він не з’являвся на службі протягом тривалого часу, а перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень. Крім того, слідчі стверджують, що Шабунін попри відсутність на службі отримував щомісячне грошове забезпечення у розмірі 50 тис. грн.

В межах справи Шабунінв ДБР провело обшуки і в квартирі загиблого пілота Андрія Пільщикова із позивним «Джус». За даними правоохоронців, обшуки пройшли там, оскільки там тимчасово проживав до оголошення підозри Віталій Шабунін. Згодом мати Андрія Пільщикова звинуватила ДБР у непрофесіоналізмі та «бикуванні» під час обшуків, заявивши, що своїми діями правоохоронці завдали їй моральної шкоди.

15 липня Віталію Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці. У серпні Шабунін заявив, що ДБР яке проводило розслідування у його справі, не повернуло йому телефон та ноутбук, вилучені під час обшуків. Згодом Шабунін звинуватив слідчих у зливі даних з телефону його дружини – у коментарях до допису Шабунін опублікував відео, де розпитує старшого прокурора в його справі, як дані опинилися у відкритому доступі. Прокурор на кадрах відео на це питання не відповів.