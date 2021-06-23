Скандал у Митрополичих садах. Напередодні УГКЦ заявила про рейдерське захоплення, натомість концерн радіозв'язку, який і звинувачують у цьому, запевняє - проводили навчання. Вакцинація у Львові – повним ходом, тепер містян щеплюють і в будні дні. Знаємо, коли ще можна отримати захист від ковіду. Літній благодійний вечір. Франковий університет збирає друзів і меценатів, щоб створити стипендіальний фонд. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 23 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 791 (+34 за попередню добу).

Хабарницю зі львівської Держпродспоживслужби оштрафували на 34 тис. грн

Наталія Бальцар отримала 8000 грн хабара від підприємця, який продавав аксесуари до телефонів Apple.

Держспецзв’язок заперечив рейдерське захоплення Митрополичих садів у Львові

Увечері 22 червня Львівська Архиєпархія УГКЦ заявила про рейдерське захоплення Митрополичих садів. Представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення привезли туди військову техніку.

Камельчук заявив у ПАРЄ, що Covid-паспорти суперечать правам людини

Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук відомий своєю антивакцинаторською позицією та раніше виступав проти вакцинації від будь-яких хвороб.

У Буську відкрили перший в Україні завод з переробки тваринних відходів

23 червня у передмісті Буська урочисто відкрили перший в Україні завод з переробки відходів тваринництва на високопротеїнові кормові добавки.

Через помилку лікаря одномісячний малюк отримав опік слизової рота

Для лікування молочниці лікар порадив мамі капати зеленку на пустушку. Педіатри ОХМАТДИТу були шоковані такою порадою.

Міська ДАБК оштрафувала забудовника в районі Під Голоско на 2,5 млн гривень

Компанія «Львівський домобудівний комбінат-плюс» зводить багатоповерхівку на вул. Малоголосківської у Львові (біля ЖК «Обрій-2») без дозволів.

У четвер мешканці трьох районів Львова залишаться без води

Впродовж дня без води будуть мешканці Личаківського, Галицького та Сихівського районів.

Вісім красивих собак у пошуках дому у Львові

Розповідаємо про безпритульних тварин, яких виловили на вулицях Львова та які шукають нових господарів. Їх безкоштовно можна забрати собі додому.

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