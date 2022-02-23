Надзвичайний стан у всій Україні на тлі загрози вторгнення російських військ. Розкажемо, які саме обмеження чекають на нас. Одностайні вимоги депутатів на позачерговій сесії Львівської міськради. Розірвати стосунки з країною-агресором, заморозити всі активи російського бізнесу, збільшити фінансування тероборони та вгамувати колаборантів. Заспокойтесь і допомагайте ЗСУ. Львівські волонтери розпочали терміновий збір аптечок для фронту. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+180

Станом на 23 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 136 616 (+180 за попередню добу).

Російські дипломати палять документи у генконсульстві РФ у Львові

Пожежників на територію не впустили. Представник консульства вийшов до них і повідомив, що все добре.

Гібридна кібервійна з Росією: чи готові ми до цього фронту?

Як банківська система України пережила наймасштабнішу кібератаку.

20,5 млн грн пожертвували українці на армію за добу. Цифра дня

Лише упродовж однієї доби, 22 лютого, благодійний фонд «Повернись живим» зібрав більшу суму, ніж за весь 2021 рік.

Львівські прикордонники не пустили в Україну росіянина, що незаконно літав у Крим

Під час перевірки документів прикордонники встановили, що у квітні 2021 року чоловік незаконно літав у Крим рейсом «Москва – Сімферополь».

У четвер 50 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 23 лютого не буде світла.

Посадовця міграційної служби у Львові затримали на хабарі 12 тисяч доларів

За 12 тис. доларів службовець виготовляв для іноземців закордонні паспорти громадян України.

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