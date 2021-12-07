«Жовта» зона — однак із особливими правилами. Розкажемо, яким буде карантин у Львові. Місце щасливих людей. У Львові створять громадський простір, приурочений лідерові гурту «Скрябін». Допомогти тим, хто потребує. Львів'ян закликають пожертвувати теплі речі бездомним. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 7 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 96 911 (+113 за попередню добу).

Екс-інспектор ДАІ уник відповідальності за загибель свого сина під Львовом

П'яний Роман Гануляк посадив свого 11-річного сина за кермо BMW, хлопчик перекинув машину і загинув.

Що дарувати на свята?

Ми вирішили допомогти вам у цей непростий час пошуку ідеальних подарунків та склали добірку цікавих ідей на будь-який смак та гаманець.

Львів'янина оштрафували на 17 тис. грн за відмову показати паспорт

У «жовтій» та «червоній» зонах відсутність у людини документів є порушенням карантину.

Група шахраїв облаштувала у центрі Львова фіктивний пункт обміну валют

37-річна киянка облаштувала у центрі Львова фіктивний пункт обміну валют і ошукала львів'янина на 19 тис. доларів США.

«Укрзалізниця» запускає два щоденні поїзди до Перемишля

Вони курсуватимуть щоденно із 22 грудня. На станції Перемишль пасажири можуть пересісти на поїзди до Праги та Берліна.

У Львові через пожежу евакуювали мешканців п’ятиповерхівки

На вул. Хімічній, 22 у Львові виникла пожежа в житловому будинку. Через сильне задимлення рятувальники проводили евакуацію мешканців.

У середу 24 вулиці Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 8 грудня не буде світла.

Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення для вбивці Тараса Познякова

Дмитро Голуб, якого у травні 2019 року визнали винним у вбивстві львів’янина, відбуватиме довічне покарання.

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