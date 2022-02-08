У міськраді оприлюднили оновлений список укриттів львівської громади. Розкажемо, як перевірити, чи є сховище у вашому районі. Серед хворих на ковід чимало дітей, навіть немовлят. Якою є ситуація з маленькими ковід-пацієнтами у першому медоб'єднанні – наші журналісти вже знають. Молоко, сир та сметана власного виробництва. На Львівщині запрацювала перша комунальна молочна ферма. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+855

Станом на 8 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 129 337 (+855 за попередню добу).

Власника ресторану біля Львова оштрафували через отруєння клієнтів

На початку липня 2021 року у ресторані Володимира Кукуріка «Панський книш», що у селищі Куликів поблизу Львова, отруїлись понад 20 відвідувачів.

Сім’я збитого поїздом хлопця відсудила 300 тис. грн у залізниці

Суд зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити кожному з батьків по 150 тис. грн завданої моральної шкоди, попри відсутність провини працівників залізниці у цій ДТП.

Відомий літературознавець звинуватив головного редактора «Всесвіту» у плагіаті

Богдан Тихолоз вимагає виключення Дмитра Дроздовського з усіх можливих експертних і вчених рад.

НАБУ і САП передали до суду справу Ярослава Дубневича

Адвокати Дубневича майже десять місяців вивчали результати розслідування.

СБУ викрила у Львові міжнародний канал постачання з Європи важких наркотиків

Під час спецоперації затримали лише одного з фігурантів наркобізнесу, щодо інших ще триває розслідування.

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