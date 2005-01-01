Головні новини Львова за 18 червня

Прикордонники-строковики склали присягу. Майже 400 новобранців-прикордонників у Великих Мостах присягнули на вірність українському народові.

Відкрили пам'ятну дошку Куроню. Її встановили у сквері його імені - який найменували у березні цього року - біля Генерального консульства Польщі.

Діти обирали собі професію. У Львові дітям дозволили працювати, ще й навчали як саме. Малюки і пожежу гасили, і злочинців ловили як поліцейські.

Львів готується до Leopolis Jazz Fest. Традиційно свято душевної музики захопить кілька локацій у центрі.

Зміна оператора. Змінити оператора зв'язку зберігши свій номер телефону. В Україні також буде доступна ця зручна опція.

Швейцарська скрипалька. У нас Аделіна Опреан зіграє на унікальному інструменті 18 століття робот італійського майстра.

Матч зірок: Україна перемогла Грузію. На «Арені Львів» зустрілися збірні ветеранів України та Грузії, щоб провести товариський поєдинок.

Волейболісти випробовували вміння на піску. Приборкувати м’яча на пляжі Стрия цьогоріч зібралися аж 39 команд.