Головні новини Львова за 27 грудня

В новорічну ніч Львівську оперу за секунду «зруйнують» і зведуть знову

Реєстрація народжених цього року дітей в електронній черзі дитсадків Львова стартує 2 січня

Поліція шукає ялинки без чіпів. Святкове дерево кожен собі вибирає на свій смак. Наші ж журналісти разом з екологами та поліцейськими вирішили перевірити, чи багато на ринках Львова так званих «сірих» дерев.

Місто має новий статут. Львів вперше за сім років отримав статут територіальної громади міста. Раніше його затвердили міські депутати.

2 січня стартує нова черга у дитсадок. Реєструвати дітей, які народилися у 2017 році, в базу дошкільних закладів Львова можна буде із 2 січня.

Бабусі з дідусями відвідали дитбудинок. Мешканці львівського геріатричного пансіонату поїхали з гостинцями до дитячого будинку №1.

До Львівської опери — на святкування Нового року. Львівську оперу зруйнують за секунду. І за секунду зведуть знову. Таке шалене дійство побачать ті, хто зустрінуть Новий рік в центрі міста.

Інвестиційний клімат. Цього року на Львівщині відкрили понад вісімдесят виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу.

Океан Ельзи у симфонії. Львів та Маріуполь поєднає «Океан Ельзи». У четвер одночасно в обох містах зазвучить фантазія на теми пісень «Океану Ельзи».

Підсумки року від львівських команд. Упродовж року вони викладалися у спортзалах, сходилися у дуелях із принциповими суперниками, вигравали трофеї. А на порозі нового року львівські команди підбили підсумки 2017-го.