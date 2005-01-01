Головні новини Львова за 5 червня

Нові гральні салони — під виглядом державної лотереї. З листопада минулого року на львівських вулицях один за одним почали з’являтися нові клуби – «Космолот», «Спорт Лото», та «Фаворит».

Судове засідання у справі Москаля відклали. Засідання відклали на невизначений термін, бо несподівано поїхав у відрядження суддя, який на цьому засіданні мав головувати.

Закінчують ремонт двору на вул. Повстанській. У дворі замінили дорожнє покриття.

Рятувальники та журналісти малюватимуть ангелів надії. Акцію влаштували, щоб погасити кредит на оптику якою вже користуються бійці на Сході.

На LvivMozArt привезуть скрипку Моцарта. Другий міжнародний фестиваль класичної музики стартує 13 липня. Розпочнеться дійство на основній сцені за Палацом Потоцьких.

Показники електроенергії. Дані за використану електрику клієнти подаватимуть впродовж трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця.

Інваспортсмени-стрільці позмагалися на чемпіонаті України. У Львові завершився чемпіонат України із кульової стрільби серед спортсменів з вадами слуху.

Веслувальники пройшли відбір на Чемпіонат України. Львівські байдаристи й каноїсти позмагалися за право взяти участь у всеукраїнських змаганнях.