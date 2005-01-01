Головні новини Львова за 8 червня
Суспільство

Головні новини Львова за 8 червня

У Золочеві блокують сміттєзвалище, мародери біля Львова обікрали старі могили, перинатальний центр досі не працює та інші події цього дня

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У Золочеві блокують сміттєзвалище. Із Золочева другий день не вивозять сміття, місцевий полігон заблокували люди, що називають себе активістами та мешканці прилеглих сіл.

Мародери біля Львова обікрали старі могили. Невідомі розкопали і забрали цінні речі з братської могили австро-угорських і російських вояків поблизу Івано-Франкового.

Перинатальний центр досі не працює. У п'ятницю медустанова мала б відчинити свої двері для пацієнтів такий дедлайн поставив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Активістам Знесіння показали сміттєпереробний комплекс у Польщі. Львівська міськрада запропонувала жителям району поїхати до міста Стальова Воля, що розташоване за двісті кілометрів від нашого міста

Збройним силам передали реанімаційний вертоліт. Це перша така машина, яка надійшла до збройних сил за часів незалежності.

Компанія «Бадер Україна» збільшує виробництво. Німецька компанія Бадер Україна планує до кінця року працевлаштувати пів тисячі нових працівників.

Жіночі збірні України та Данії потренувалися перед матчами. Перемога в поєдинку покращить шанси «синьо-жовтих» вперше потрапити на планетарну футбольну першість.

Львів’яни прийняли йога-виклик. У нашому місті триває Lviv Yoga challenge. Упродовж якого щодня всі охочі безкоштовно можуть відкривати можливості свого тіла.

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