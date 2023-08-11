Частина суїцидів, як вважають в ГУР, пов’язана зі страхом росіян перед ЗСУ

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну серед російських офіцерів значно зросла кількість суїцидів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише «Укрінформ».

«Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно. Частина з них може бути пов’язана з такими острахами (що їх доженуть українські військові – ред.)», – зазначив Юсов.

За словами представника ГУР, тих росіян, які не хочуть бруднити руки у крові і виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти, причому різних за рангом, від рядового до генералів і командувачів, у рамках проекту «Хочу жить» – якщо вони здадуться у полон. Юсов упевнений, що це – найкращий і найбезпечніший вихід із ситуації для російських офіцерів.

«Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права попри те, що мова йде про вбивць і агресорів. Мається на увазі гарантування того, що мова буде йти саме про захоплення у полон», – запевнив Юсов.

Відповідаючи на питання про те, яким є портрет коригувальників, що фактично вбивають співгромадян, представник ГУР заявив, що це, на жаль, можуть бути різні люди, які, у тому числі можуть ностальгувати за СРСР.

«Але ми не повинні думати, що точно побачимо якийсь опис типу «літня людина з бородою» або «без бороди», і це – коригувальник, агент ФСБ, терміново викликаємо спецслужби. Ні, нам треба бути пильними. І контррозвідувальні заходи, звичайно, тривають, загроза залишається, бо російські спецслужби продовжують роботу», – сказав Юсов.

Він зазначив, що росіяни не змирилися з тим, що їх не зустрічають з квітами в Україні, а тому вони продовжують здійснювати спроби втягнути українців у свої оборудки в різні способи – напряму, не напряму, з виходами на них через соцмережі, телефонні, особисті контакти. Російські спецслужби, на жаль, залишаються достатньо загрозливою і ефективною у багатьох питаннях силою, і на їхню діяльність витрачаються колосальні ресурси.

Відповідаючи на питання, чи спостерігаються випадки, коли росіяни впроваджують своїх агентів в українські органи місцевої влади, Юсов сказав, що подібні спроби російські спецслужби не припиняють здійснювати. Він зазначив, що робота спецслужб, якою б вона не була складною і дороговартісною, все одно дешевша для РФ, якщо порівнювати з витратами на фронт і армію.

«Тому так, вони пробували, пробують і будуть пробувати це робити. Інша справа, що завдяки ефективній діяльності українських спецслужб і монолітній позиції громадянського суспільства сьогодні така робота для рашистів є максимально ускладненою. Це справді той випадок, коли єдність і пильність дають свої результати», – заявив представник ГУР.