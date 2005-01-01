Львівська мерія укладе тимчасові договори з перевізниками ще на три місяці

Понад рік перевізники не мають постійних договорів

Львівська мерія ще на три місяці укладе тимчасові договори з міськими автобусними перевізниками, які вже понад рік не мають постійних договорів. Відповідне рішення у п’ятницю, 30 березня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Згідно з рішенням, управління транспорту ЛМР з 15 квітня має укласти на три місяці тимчасові договори за перевізниками: з АТП-1 на автобусні маршрути №1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47А; з «Фіакр-Львів» на маршрути №13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41, 43; з «Міра і К» на маршрути №7, 8, 11, 12, 14, 25, 27, 33, 35, 40; з АТП-14630 на маршрути №15, 19, 21, 23, 26, 31, 36, 38, 42, 44; з «Успіх БМ» на маршрути №48, 49, 50, 51, 53.

Нагадаємо, що понад у Львові не вдавалось провести конкурс перевізників через низку судових позовів. Одна з основних заборон, яка стояла на заваді конкурсу, – рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду за позовом ПП «Матеріал-Сервіс» з міста Кам’янського, яке нібито не змогло взяти участь у конкурсі. Цим рішенням суд на час розгляду справи по суті заборонив проводити засідання конкурсного комітету і визначати переможців. Через такі заборони мерія тимчасово передавала маршрути приватних перевізників комунальному АТП-1, однак у січні 2018 року повернула їх приватникам.

У грудні 2017 року суд скасував заборону, тож тепер мерія може оголосити новий конкурс. Оголошений у січні 2017 року конкурс не поновлюватимуть, оскільки він також був скасований у судах. Якщо минулого року на конкурс мерія виставляла 46 маршрутів, то цьогоріч їх буде вже 54, оскільки поки тривали суди, завершились договори з перевізниками на ще кілька маршрутів.

У нових договорах ЛМР планує передбачити «звичайний» режим роботи автобусів замість режиму «маршрутне таксі», штрафи за невипуск автобусів на маршрути та інвестиційне зобов’язання перевізників – капітальний ремонт автобусів, придбання нових та вживаних автобусів з низькою підлогою. Спочатку новий конкурс планували оголосити у лютому-березні 2018 року, однак оголошення відклали через прийняття урядом змін до прорядку проведення конкурсу.