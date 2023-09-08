Чоловіка затримали під час передачі коштів

На Буковині працівники СБУ 7 вересня затримали підприємця, який пропонував хабар офіцеру Служби безпеки України за безперешкодний доступ на території військової частини. Бізнесмен намагався дати 5 тис. доларів за те, що працівників його фірми не будуть щоразу обшукувати та перевіряти, коли вони заходять у частину ЗСУ. Чоловіка затримали під час передачі коштів.

Працівник Служби безпеки України доповів своєму керівництво, що на нього вийшов один із підприємців Чернівецької області. Бізнесмен запропонував офіцеру хабар. Натомість попросив, щоб його працівників, які виконують будівельні роботи на території військової частини, не перевіряли і не обшукували кожного дня.

«За даними слідства, компанія підприємця виконувала підрядні роботи на території однієї з військових частин регіону. Щоб потрапити до режимного об’єкта, будівельники мали проходити відповідні перевірки, за які відповідає СБУ. Однак, підрядник захотів зробити для своїх робітників "вільний" доступ на територію військової частини», – повідомили в управлінні СБУ Буковини в п'ятницю, 8 вересня.

Щоб вирішити це питання, підприємець запропонував 5 тис. доларів США співробітнику місцевого підрозділу української спецслужби. Однак офіцер СБУ про пропозицію одразу повідомив своєму керівництву. Це дозволило задокументувати злочинні дії підрядника-корупціонера і затримати його «на гарячому» під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.