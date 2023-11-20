Робітники підприємця проводили будівельні роботи на території військового містечка

На Буковині суд оштрафував підприємця, який пропонував хабар працівникові СБУ за перешкодний доступ своїх працівників до військової частини. Робітники бізнесмена будували об’єкт, тож щоранку мали проходити огляд і детальну перевірку перед тим, як увійти на територію військового містечка. Щоб уникнути таких процедур чоловік вирішив дати хабар працівникові СБУ. Під час передачі суми його затримали правоохоронці.

Правоохоронці з’ясували, що влітку підприємець Василь Ш. зустрівся в Чернівцях зі знайомим працівником управління СБУ в Чернівецькій області. Під час розмови бізнесмен запропонував правоохоронцю надати 5000 доларів за сприяння у безперешкодному допуску працівників ТОВ «Глобалресурс» на територію військової частини. Робітники проводили там будівельні роботи і чоловік таким чином намагався для них послабити контроль перепускного режиму.

Працівник СБУ погодився ще раз зустрітися з підприємцем Василем Ш. «Друга зустріч відбулася близько 12:00 31 серпня в приміщенні однієї із бесідок ресторану “Рандеву”. Обвинувачений приніс вже зі собою список працівників та транспортних засобів ТОВ “Глобалресурс” для яких мав бути забезпечений безперешкодний допуск на територію військової частини. Також ще раз підтвердив свою попередню пропозицію – надати неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів США», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду від 13 листопада. Після цього підприємця затримали правоохоронці.

В суді чоловік свою вину у вчиненні наведеного злочину визнав повністю і заявив, що має намір підписати угоду про визнання винуватості. Суд затвердив угоду і призначив бізнесмену покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі 68 тис. гривень. Гроші, які чоловік пропонував працівнику СБУ, було конфісковано в державний бюджет.