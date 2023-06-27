На Буковині правоохоронець за гроші продавав інформацію про місцеперебування патрулів на українсько-румунському кордоні. Використовували такі відомості переважно контрабандисти і ухилянти. Працівники ДБР завершили розслідування і справу колишнього правоохоронця передали до суду.

Відомо, що чоловік мав доступ до інформації, коли саме і в якому місці перебуватимуть прикордонні наряди. Ці дані він продавав правопорушникам. Контрабандисти вільно перетинали кордон з Румунією і проносили підакцизні товари. Також відомостями від підозрюваного користувалися ухилянти.

Затримали чоловіка 23 травня під час продажу чергової інформації про місце перебування прикордонних патрулів.

«Правоохоронця затримали "на гарячому" під час одержання чергової "винагороди" у розмірі 60 тис. гривень. Того ж дня йому було оголошено про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави та відсторонив від посади», – повідомили в Державному бюро розслідувань.

Зібравши всі факти та докази, працівники ДБР завершили розслідування і передали справу до суду. Підозрюваний обвинувачується за ч. 1 ст. 368 КК України (Одержання службовою особою неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.