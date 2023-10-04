Надвірнянський районний суд ув’язнив водія легкового автомобіля та мотоцикліста за те, що ті спричинили смертельну ДТП в селі Пасічна. Мотоцикл зіткнувся з автомобілем і його відкинуло на узбіччя, де в цей момент знаходився пішохід, який чекав, щоб перейти перехрестя. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Під час досудового слідства встановили, що працівник охоронної фірми «Секюрайті», керуючи автомобілем ВАЗ 2105, зіткнувся з мотоциклістом. Аварія трапилася близько 18:00 10 вересня 2017 року на вул. Галечко в селі Пасічна Надвірнянського району. Кермувальник легкового авто не помітив, що його на перехресті хоче обігнати водій мотоцикла марки Viper, почав повертати ліворуч, і в цей момент зіткнувся з двоколісним транспортом.

«Внаслідок зіткнення мотоцикл з його водієм і пасажиром впав на бік та перебуваючи в стані ковзання, виїхав на ліве узбіччя, де вчинив наїзд на пішохода. У результаті пішохід отримав закриту черепно-мозкову травму, крововиливи в м’які тканини голови, крововиливи мозку, які ускладнились набряком головного мозку. Від цих ушкоджень настала його смерть», – йдеться у вироку Надвірнянського суду від 29 вересня.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений водій легкового авто свою у вину не визнав. Чоловік зазначив, що перед тим, як він почав повертати на перехресті ліворуч, то поглянув у дзеркало заднього огляду і побачив, що мотоцикліст знаходиться досить далеко від нього. Проте на самому повороті раптово відчув удар з переду авто.

Водій мотоцикла у суді свою вину визнав частково. Погодився відшкодувати моральну та матеріалу шкоду родичам загиблого. Однак зазначив, що вважає, що водій ВАЗ 2105 теж винен в ДТП.

Надвірнянський районний суд призначив чоловікам покарання у вигляді позбавлення волі. Водія легкового авто засудили до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією водійських прав на два роки. Мотоцикліста ж засудили до трьох років в’язниці з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк два роки.

Окрім того, суд зобов’язав страхову компанію «ПЗУ Україна» виплатити родичам потерпілого 6400 грн. Водія ВАЗ 2105 сплатити моральне відшкодування в розмірі 43 600 грн, а кермувальника мотоцикла – 50 000 грн моральної шкоди.