5-річний Артем Семчак загубився на продуктовому ринку в Івано-Франківську

Поліція Івано-Франківська оперативно розшукала 5-річного Артема Семчака, який зник пообіді у середу, 27 квітня. Хлопчик загубився на території продуктового ринку на вулиці Дністровській та побіг у сторону вулиці Військових Ветеранів. Вже за годину поліцейські знайшли дитину. Виявилося, що хлопчик грався на дитячому майданчику в центрі Івано-Франківська.

За інформацією прес-служби поліції Івано-Франківської області, виклик про зникнення 5-річного хлопчика правоохоронці отримали близько 13:30. Мама дитини повідомила, що син загубився на продуктовому ринку на вулиці Дністровській в Івано-Франківську. Його розшукали в центрі міста на дитячому майданчику.

«Правоохоронці перевірили всі вулиці, дитячі майданчики, опитали можливих очевидців та перехожих. Менш ніж за годину поліцейські разом із мамою розшукали хлопчика на центральній вулиці Івано-Франківську, на одному із дитячих майданчиків. З дитиною все добре, його життю та здоров’ю нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі ювенальні поліцейські спілкуються з мамою хлопчика, щоб не допустити в майбутньому подібних випадків.