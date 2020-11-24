Депутати трьох політичних сил – «ЄС», «Варта» і «Свобода» - провели термінову сесію міської ради без мера Львова. Голосуванням руками вони обрали тимчасову президію, яка у найближчі тижні керуватиме містом. «Самопоміч» і «Голос» на засідання не прийшли. Андрій Садовий заявив, що його опоненти вирішили узурпувати владу у Львові. Тим часом міська територіальна виборча комісія повільно рахує результати виборів мера Львова. В ефірі програми «Чорне і біле» обговоримо, хто від сьогодні виконує обов’язки міського голови і якими можуть бути наслідки політичного конфлікту для Львова.

+771

Станом на 24 листопада у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 42 050 (+771 за попередню добу, з них 336 – у Львові).

Частина депутатів обрали президію для управління Львовом без Садового

Депутати трьох з п'яти фракцій Львівської міськради провели перше засідання. У мінімально необхідному для кворуму складі депутати обрали президію, яка буде керувати сесіями міської ради та складати порядок денний сесії.

Відомий львівський дизайнер Петро Нестеренко-Ланько загинув у ДТП

Засновника Lviv Fashion Week збив автомобіль на пішохідному переході на трасі Львів-Шегині.

Поіменний список депутатів скандального засідання Львівської міськради

Загалом на це засідання сесії прийшли лише 34 депутати з 64-ти, за всі рішення голосували одноголосно, піднімаючи руки.

Двоє з п'яти членів «президії» Львівської міськради поставили під сумнів її легітимність

Новообрані депутати Львівської міськради Роман Федишин та Віталій Троць, яких не запросили на перше засідання 24 листопада, заявили, що дізнались про своє обрання до президії міськради зі ЗМІ.

Львівська поліція затримала одесита за вимагання 100 тис. грн і погрози вбивством

У вівторок, 24 листопада, поліцейські затримали 43-річного мешканця Одеської області, який вимагав 100 тис. грн у жителя Червонограда, погрожуючи йому вбивством.

Львівський бізнесмен на VW Touareg врізався у дитмайданчик біля свого будинку

Перед тим, як знищити дитмайданчик, Volkswagen Touareg пошкодив ще три припарковані автомобілі.

На Львівщині відремонтували дорогу, що має розвантажити об’їзну Львова

Тепер ті, хто їде з Миколаєва, Пустомитів чи Меденичів у Городок чи зі Стрия у Жовкву, може поїхати замість львівської об’їзної відремонтованою ділянкою дороги Миколаїв-Бібрка.

У львівській лікарні швидкої допомоги створили найбільшу в Україні реанімацію

У лікарні швидкої медичної допомоги Львова станом на 24 листопада є 100 реанімаційних ліжок. Відтак реанімація у цій лікарні стала найбільшою в Україні.

Уряд ще на рік відклав підвищення зарплат для вчителів

Кабмін вирішив ще на рік відтермінувати реалізацію прийнятої в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.