Затриманий львівською поліцією водій намагався з’їсти пластикове водійське посвідчення. У водія не було прав, зате були ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на драгері він пройти відмовився.

Мешканці Нового Роздолу вимагають почати опалювальний сезон. Люди погрожують перекривати дороги, якщо в їхні домівки не почнуть подавати тепло.

У Львові відсьогодні призупинили подачу тепла для населення. В мерії моніторитимуть прогноз погоди і при зниженні температури повітря подачу опалення до житлових будинків буде відновлено.

Методи виборчої агітації. За підрахунками експертів, лише промоція на телебаченні забирає до 90 відсотків виборчого фонду.

ЛКП «Лев» прилаштувало 2000 безпритульних тварин. Тепер же ж беруться за інші проекти. А це, зокрема, майже сотня майданчиків для вигулу й крематорій.

Куплять полігон. Львів купить ділянку під сміттєвий полігон. Потрібна територія до 30 гектарів.

Нова виставка. Віктор Жмак запрошує до галереї Мадам Пальмгрен на «Квіти, вино та кобіти».

У Львові відбулися наймасовіші в Україні змагання з кіокушинкай карате. Учасники сходилися у контактних поєдинках куміте упродовж трьох днів. Під кінець сезону демонстрували результати тренувань і гартували силу каратисти із 72 команд.