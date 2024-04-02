Проект ЖК Infinity Park

Людиною керують її цінності. Вони спонукають до пошуку відповідного до своїх внутрішніх переконань середовища. Забудовники розуміють це і на будівельний ринок виходять нові тренди. Наприклад, тренд житлових комплексів-спільнот та концепція «жити в місті, але на природі» ще раніше стали затребуваними серед людей. А будівельна компанія «Мій Дім» виводить їх на новий рівень у проекті ЖК Infinity Park.

Власний басейн, ландшафтний парк, локація поблизу центру Львова – розповідаємо детальніше про новий проект будівельної компанії «Мій Дім».

Дім – це не лише квадратні метри

Будівельна компанія «Мій Дім» постійно аналізує тенденції і потреби сучасних людей і впродовж 15 років втілює у Львові проекти вищого класу – більше тисячі мешканців живуть в будинках, зведених компанією.

ЖК Infinity Park у Личаківському районі Львова – на вул. Зеленій, 115 стане квінтесенцією багаторічного досвіду девелопера. Ідеальне розташування – біля двох найстаріших парків Львова, ідеальна інфраструктура, продуманий дизайн фасадів і холів здатні задовольнити смаки найвибагливіших мешканців.

Квартира з власним басейном

ЖК Infinity Park буде першим у Львові, на території якого збудують відкритий басейн для мешканців. Тут можна реалізувати бажання жити біля води і біля природи, не жертвуючи міським комфортом.

Мешканці ЖК Infinity Park зможуть займатися водними видами спорту, йогою та фітнесом біля води, покращувати своє здоров’я та емоційний стан ранковим чи вечірнім запливом у басейні. Тепер для того, щоб розслабитися після роботи у воді, не потрібно збирати волю в кулак і стояти в заторах – достатньо просто вийти у власний двір.

Також басейн стане ідеальним місцем для проведення свят з рідними і друзями, спільних вечорів зі сусідами, навчання дитини плаванню та навіть просто 15-хвилинної перерви в роботі з чашкою кави. А рівна засмага стане приємним бонусом до добре проведеного часу.

Квартира біля парків

ЖК Infinity Park відрізняється відмінною локацією: він розташований зовсім близько до центру Львова і водночас поряд із двома найвідомішими парками міста – Погулянкою і Снопківським. Ці парки мають свою історію, низку ботанічних пам’яток та облаштовану прогулянкову інфраструктуру.

Обидва парки – на відстані 50-100 м від ЖК Infinity Park. Тож пробіжки, пікніки, прогулянки, спорт на природі мають усі шанси стати невід’ємною частиною життя мешканців і значно покращити його якість.

На території житлового комплексу також буде свій внутрішній парк. На площі у понад гектар не просто ростимуть дерева, кущі і квіти, тут втілиться найкраще з мистецтва ландшафтного дизайну.

У власному парку ЖК заплановані лаунж-зони, дитячий і відпочинковий майданчики, сучасний фонтан та модерні дизайнерські рішення в організації простору: скульптури, освітлення, вуличні меблі тощо.

Мешканці ЖК Infinity Park завжди матимуть місце для якісного відпочинку, заняття хобі, дружніх чи ділових зустрічей.

Дизайнерські холи житлового комплексу продовжують концепцію гармонії, спокою і комфорту. А дворівневий паркінг і цілодобове спостереження подбають про безпеку дорослих і дітей.

Ще більше спокою

Одним із найбільш нервових процесів перед заселенням в нову квартиру є її облаштування. Подумати про те, як забезпечити комфортний клімат в помешканні, подбати про енергоефективність – це забирає час і сили, адже сьогодні ринок пропонує безліч варіантів на вибір.

Будівельна компанія «Мій Дім» потурбувалася про майбутніх мешканців ЖК Infinity Park і пропонує максимальну комплектацію квартир.

Тут буде індивідуальне опалення – газові котли німецького виробника Viessmann та підключені до нього батареї Purmo. Окрім того, у помешканнях передбачено розведення теплої підлоги Purmo Premium. А надійні вікна від німецького виробника Rehau забезпечуватимуть найкращу енергоефективність.

***

Будівництво одинадцятого житлового будинку від компанії «Мій Дім» із символічною назвою Infinity Park активно ведеться попри всі виклики часу. Будинок зводиться на вул. Зеленій, 115 і запланований до здачі вже у четвертому кварталі 2025 року. Мешканці великого міста зможуть знайти тут свої гармонію, силу і спільноту, засновану на цінностях.

Для знайомства з компанією можна подивитися на зведений торік житловий комплекс Tiffany, що теж розташований у Личаківському районі Львова біля парку «Погулянка». ЖК Tiffany також відрізняється від інших унікальним ландшафтним дизайном прибудинкової території – із фонтаном, власним ботанічним садом, якісними вуличними меблями. Архітектура комплексу продумана до найменших деталей – це справжнє європейське житло: комфортне і стильне.