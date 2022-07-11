Росіяни з ночі атакували Харків ракетами та зруйнували житлову шестиповерхівку, випустили шість ракет по Миколаєву, під прицілом була Одещина, Сумщина, неспокійно було й на Дніпропетровщині.

ZAXID.NET підсумовує сто тридцять сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч понеділка у Харкові було три ракетних удари, російська ракета влучила у шестиповерхівку в центрі міста та зруйнували цілий під’їзд із шостого до першого поверху. Вранці росіяни знову обстріляли Харків з реактивних систем. Унаслідок атак ворога є загиблі.

По Одещині росіяни випустили кілька ракет з літаків над окупованим Кримом, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Ще шість ракет випустили по Миколаєву, ворог також обстріляв з артилерії Шосткинський район Сумщини.

Неспокійно було й на Дніпропетровщині, де росіяни обстрілювали мирні міста та села касетними снарядами. На сході ситуація залишається стабільно важкою, проте є й успіхи в наших захисників. Бійці Нацгвардії знищили групи спостереження окупантів на Донеччині.

Генштаб ЗСУ повідомив про підготовку росіян до штурму Краматорська та Бахмута.

На цей час в Україні понад сім тисяч військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Мова йде про бійців із різних силових відомств, серед яких прикордонники та співробітники спецслужб.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 37 400 військових. Також було знищено:

танків – 1 645 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 828 (+5);

артилерійських систем – 838 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 109 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 696 (+2);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);

спеціальна техніка – 66 (+0);

крилаті ракети – 155 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни знову обстріляли Харків з реактивних систем, щонайменше itcnthj людей загинули, ще 28 – поранені. Від ракетного удару росіян по п’ятиповерхівці в Часовому Яру на Донеччині загинули уже 24 людини.